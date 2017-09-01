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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Дания - Польша
Дания - Польша: обзор матча 01 сентября 2017
Дания
01.09.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 7 тур
4 : 0
Завершен
Польша
16'
Т. Делэни
42'
А. Корнелиус
59'
Н. Йоргенсен
80'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Польша
Замена
М. Йенсен
️️️️
Т. Делэни
86'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Н. Йоргенсен
82'
ГОЛ! 4:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
80'
77'
Желтая карточка
К. Мачиньски
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Корнелиус
75'
66'
Замена
М. Макушевски
️️️️
К. Линетти
62'
Замена
А. Милик
️️️️
Я. Блащиковски
ГОЛ! 3:0!
Н. Йоргенсен
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Корнелиус
Пас отдал
К. Эриксен
42'
34'
Замена
Т. Сионек
️️️️
Л. Пищек
ГОЛ! 1:0!
Т. Делэни
Пас отдал
К. Эриксен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
14
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
7
Вилльям Квист
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
2
Михал Пождан
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
18
Лукас Лерагер
ЦП
0
Майк Йенсен
ЦП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
10
Мацей Макушевски
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Шмейхель
12
Бьелланд
4
Кьер
14
Дальсгаард
8
Делэни
7
Квист
17
Стригер Ларсен
23
Систо
10
Эриксен
21
Корнелиус
9
Йоргенсен
3-5-1-1
22
Фабиански
20
Пищек
15
Глик
3
Енджейчик
16
Блащиковски
8
Линетти
5
Мачиньски
10
Зелински
11
Гросицки
2
Пождан
9
Левандовски
9
Йоргенсен
18
Лерагер
18
Лерагер
9
Йоргенсен
8
Делэни
0
Йенсен
0
Йенсен
8
Делэни
21
Корнелиус
11
Бендтнер
11
Бендтнер
21
Корнелиус
20
Пищек
4
Сионек
4
Сионек
20
Пищек
8
Линетти
10
Макушевски
10
Макушевски
8
Линетти
16
Блащиковски
7
Милик
7
Милик
16
Блащиковски
Остались в запасе
Дания
Польша
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
15
Павел Вшолек
ПВ
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
16
Йонас Лоссль
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
12
Каспер Дольберг
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Остались в запасе
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
15
Павел Вшолек
ПВ
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Дания - Польша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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