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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Тунис - ДР Конго
Тунис - ДР Конго: обзор матча 01 сентября 2017
Тунис
01.09.2017, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
ДР Конго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тунис - ДР Конго
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
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1 : 0
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