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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кьево
Сассуоло - Кьево: обзор матча 15 октября 2017
Сассуоло
15.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
0 : 0
Завершен
Кьево
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кьево
Желтая карточка
М. Гаццола
66'
Желтая карточка
А. Дункан
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Сассуоло
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-3-2-1
47
Консильи
23
Гаццола
15
Ачерби
13
Пелузо
28
Каннаваро
32
Дункан
4
Маньянелли
6
Миссироли
21
Политано
94
Берарди
21
Матри
4-2-2-2
70
Соррентино
5
Гамберини
3
Дайнелли
4
Томович
29
Каччиаторе
16
Радованович
69
Ригони
23
Бирса
19
Кастро
45
Инглесе
20
Пуччарелли
Остались в запасе
Сассуоло
Кьево
32
Антонио Рагуса
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
14
Поль Лирола
ПЗ
70
Леонардо Марсон
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Лука Маццителли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
98
Алессандро Конфенте
ВР
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Сассуоло - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
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