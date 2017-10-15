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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Акхисар Беледиеспор
Трабзонспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 15 октября 2017
Трабзонспор
15.10.2017, воскресенье, 16:30
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 6
Завершен
Акхисар Беледиеспор
45+1'
Д. Ларссон
90'
К. Келеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Акхисар Беледиеспор
90'
ГОЛ! 0:2!
К. Келеш
Желтая карточка
О. Шахан
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Ларссон
29'
Желтая карточка
М. Юмлу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Акхисар Беледиеспор
25
Милан Лукач
ВР
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
11
Онур Айик
ЦФ
Главный тренер
Чихат Арслан
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
20
Волкан Шен
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Акхисар Беледиеспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
3-4-1-1
1
Киврак
27
Перейра
4
Дюрица
15
Губочан
33
Омюр
5
Йокушлу
10
Шахан
7
Соса
97
Языджи
17
Йылмаз
2-1-1-2
25
Лукач
22
Юмлу
88
Османпаша
13
Лопеш
8
Айдогду
11
Айик
12
Ларссон
Остались в запасе
Трабзонспор
Акхисар Беледиеспор
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
20
Волкан Шен
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Чихат Арслан
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
20
Волкан Шен
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
15
Орхан Ташделен
ЦЗ
89
Кадир Келеш
ЦП
18
Айкют Джевикер
ЦП
88
Иоан Хора
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Чихат Арслан
Статистика матча Трабзонспор - Акхисар Беледиеспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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