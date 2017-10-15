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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Вильярреал
Жирона - Вильярреал: обзор матча 15 октября 2017
Жирона
15.10.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
40'
К. Стуани
9'
С. Бакамбу
20'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Вильярреал
ГОЛ! 1:2!
К. Стуани
Пас отдал
Б. Эспиноcа
40'
Желтая карточка
Порту
31'
20'
ГОЛ! 0:2!
С. Бакамбу
Пас отдал
П. Форнальс
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакамбу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
11
Адай
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Вильярреал
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
22
Рамальо
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
24
Маффео
8
Понс
6
Гранель
11
Адай
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-1-1-3-1
25
Барбоса
2
Гаспар
27
Гонсалес
4
Руис
24
Коста
16
Родри
14
Тригерос
70
Кастильехо
8
Форнальс
11
Сансоне
94
Бакамбу
Остались в запасе
Жирона
Вильярреал
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Остались в запасе
26
Андер Кантеро
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Жирона - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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