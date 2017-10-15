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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 15 октября 2017
Сампдория
15.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
56'
Д. Сапата
59'
Д. Капрари
68'
К. Линетти
21'
Б. Кристанте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
90'
+2
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
В. Реджини
86'
75'
Желтая карточка
Х. Хатебур
ГОЛ! 3:1!
К. Линетти
Пас отдал
Д. Прат
68'
Желтая карточка
Д. Капрари
60'
ГОЛ! 2:1!
Д. Капрари
Пас отдал
И. Стринич
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Ф. Квальярелла
56'
Желтая карточка
М. Сильвестре
44'
41'
Желтая карточка
Р. Фройлер
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
Л. Спинаццола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пуджиони
13
Реджини
23
Стринич
26
Сильвестре
18
Берешиньски
34
Торрейра
26
Верре
26
Прат
11
Рамирес
91
Сапата
27
Квальярелла
3-3-2-2
1
Бериша
19
Паломино
23
Кальдара
5
Масиелло
33
Хатебур
15
де Рон
37
Спинаццола
8
Фройлер
4
Кристанте
72
Иличич
37
Петанья
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
22
Титас Крапикас
ВР
22
Андреа Тоццо
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сампдория - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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