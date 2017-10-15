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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Депортиво
Эйбар - Депортиво: обзор матча 15 октября 2017
Эйбар
15.10.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Депортиво
79'
Желтая карточка
С. Боргес
56'
Желтая карточка
Э. Чолак
Желтая карточка
Д. Гарсия
56'
Желтая карточка
А. Арбилья
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Депортиво
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Эмре Чолак
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Депортиво
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Лукас
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
3-2-3-2
13
Дмитрович
15
Оливейра
4
Рамис
23
Арбилья
17
Юнка
2
Капа
8
Эскаланте
14
Дани Гарсия
19
Хордан
19
Кике
9
Энрих
3-5-1-1
26
Сидней
6
Альбентоса
16
Луизиньо
5
Боргес
24
Хуанфран
8
Вальверде
8
Чолак
8
Гильерме
10
Картабия
7
Андоне
Остались в запасе
Эйбар
Депортиво
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Лукас
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
12
Бебе
ЛВ
13
Асьер Риесго
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Костел Пантилимон
ВР
3
Фернандо Наварро
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
7
Лукас
ЦФ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Эйбар - Депортиво
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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