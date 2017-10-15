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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 15 октября 2017
Саутгемптон
15.10.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Ньюкасл
49'
М. Габбиадини
75'
М. Габбиадини (П)
20'
А. Хэйден
51'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
82'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
К. Атсу
Замена
Ч. Остин
️️️️
Ш. Лонг
82'
80'
Желтая карточка
А. Хэйден
Желтая карточка
М. Габбиадини
78'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Габбиадини
75'
68'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Хоселу
Замена
С. Дэвис
️️️️
О. Ромеу
67'
63'
Замена
М. Мерино
️️️️
А. Перес
Замена
С. Буфал
️️️️
Н. Редмонд
57'
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Перес
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Н. Редмонд
49'
40'
Желтая карточка
Д. Йедлин
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Хэйден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-1-2-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
4
Йошида
4
ван Дейк
21
Соареш
99
Лемина
21
Ромеу
27
Редмонд
10
Тадич
7
Лонг
11
Габбиадини
3-2-2-1-2
33
Эллиот
24
Ласселлс
2
Йедлин
24
Лежен
22
Манкильо
30
Ритчи
26
Шелви
14
Хэйден
30
Атсу
22
Перес
13
Хоселу
27
Редмонд
17
Буфал
17
Буфал
27
Редмонд
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Дэвис
21
Ромеу
7
Лонг
32
Остин
32
Остин
7
Лонг
22
Перес
6
Мерино
6
Мерино
22
Перес
13
Хоселу
34
Гэйл
34
Гэйл
13
Хоселу
30
Атсу
23
Мерфи
23
Мерфи
30
Атсу
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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