Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кротоне - Торино
Кротоне - Торино: обзор матча 15 октября 2017
Кротоне
15.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Торино
25'
М. Роден
64'
Б. Мартелла
54'
Я. Фальке
90+3'
Л. Де Сильвестри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кротоне - Торино
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 2:1!
Б. Мартелла
64'
54'
ГОЛ! 1:1!
Я. Фальке
Желтая карточка
А. Айети
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Роден
Пас отдал
М. Тротта
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кротоне
21
Алекс Кордас
ВР
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
45
Роландо Мандрагора
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
87
Бруно Мартелла
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
9
Сими
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Кротоне
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
3-4-3
21
Кордас
31
Сампиризи
15
Айети
11
Чеккерини
45
Мандрагора
87
Мартелла
7
Роден
51
Барберис
29
Тротта
8
Стоян
9
Сими
4-2-2-2
46
Сиригу
29
Де Сильвестри
3
Молинаро
24
Моретти
63
Н'Кулу
33
Базелли
8
Ринкон
44
Фальке
22
Льяич
6
Садик
99
Ньянг
Остались в запасе
Кротоне
Торино
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
33
Аньелло Висково
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
56
Штефан Шимич
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
7
Андреа Налини
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Кротоне - Торино
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кремонезе
3 : 1
14.08.2023
Кротоне
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
4 : 0
14.12.2021
Кротоне
Италия. Кубок, 1 раунд
Кротоне
2 : 2
16.08.2021
Брешиа
Италия. Серия А, 38 тур
Кротоне
0 : 0
22.05.2021
Фиорентина
Италия. Серия А, 37 тур
Беневенто
1 : 1
16.05.2021
Кротоне
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Эцио Шида
Новости команд
Все
Кротоне
Торино
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Фанаты «Кротоне» избили игроков, когда те с семьями отдыхали на пляже
2024.04.10 18:34
1
«Милан» выкупил Мессьяса за 4,5 миллиона. Он дебютировал в Серии А в 29 лет
2022.07.07 19:30
39-летний Бруну Алвеш спустя 3 недели покинет «Фамаликан» и перейдет в «Кротоне»
2021.07.27 18:49
Экс-защитник «Уфы» Неделчару перешел из АЕКа в «Кротоне»
2021.07.17 11:14
«Интер» объявил о переходе 38-летнего вратаря Кордаса. Он пропустил 91 гол в прошлом сезоне
2021.06.25 17:20
2
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+