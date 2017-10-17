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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спартак - Севилья
Спартак - Севилья: обзор матча 17 октября 2017
Спартак
17.10.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
5 : 1
Завершен
Севилья
18'
К. Промес
58'
Л. Мельгарехо
67'
Д. Глушаков
74'
Л. Адриано
90'
К. Промес
30'
С. Кьер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Севилья
ГОЛ! 5:1!
К. Промес
90'
89'
Желтая карточка
Г. Писсаро
82'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
В. Бен-Йеддер
76'
Замена
Х. Навас
️️️️
Нолито
ГОЛ! 4:1!
Л. Адриано
Пас отдал
К. Промес
74'
68'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
М. Крон-Дели
ГОЛ! 3:1!
Д. Глушаков
Пас отдал
Д. Комбаров
67'
ГОЛ! 2:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
К. Промес
58'
Замена
М. Пашалич
️️️️
И. Попов
57'
Желтая карточка
Фернандо
45'
37'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Желтая карточка
Г. Джикия
34'
30'
ГОЛ! 1:1!
С. Кьер
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
А. Самедов
25'
Травма
А. Самедов
21'
ГОЛ! 1:0!
К. Промес
Пас отдал
А. Ещенко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
19
Александр Самедов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ПЗ
19
Гидо Писсаро
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Селихов
23
Комбаров
14
Джикия
35
Таски
38
Ещенко
20
Фернандо
88
Глушаков
10
Промес
71
Попов
19
Самедов
4
Адриано
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
25
Меркадо
2
Лангле
24
Кьер
18
Эскудеро
19
Писсаро
11
Банега
7
Крон-Дели
3
Нолито
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
19
Самедов
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
19
Самедов
71
Попов
8
Пашалич
8
Пашалич
71
Попов
3
Нолито
16
Навас
16
Навас
3
Нолито
7
Крон-Дели
20
Васкес
20
Васкес
7
Крон-Дели
10
Бен-Йеддер
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Спартак
Севилья
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
98
Александр Максименко
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
33
Марко Петкович
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Спартак - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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