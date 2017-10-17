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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Наполи
Манчестер Сити - Наполи: обзор матча 17 октября 2017
Манчестер Сити
17.10.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
9'
Р. Стерлинг
13'
Г. Жезус
73'
А. Диавара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Наполи
79'
Желтая карточка
К. Маджо
74'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
73'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Диавара
Желтая карточка
Фернандиньо
72'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
44'
Желтая карточка
К. Уокер
37'
ГОЛ! 2:0!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Уокер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
3-2-3-2
31
Эдерсон
6
Стоунз
30
Отаменди
2
Уокер
18
Делф
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
21
Сильва
10
Сане
9
Жезус
11
Де Брюйне
4-1-2-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Наполи
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Манчестер Сити - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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