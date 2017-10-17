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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - Бешикташ
Монако - Бешикташ: обзор матча 17 октября 2017
Монако
17.10.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
30'
Р. Фалькао
34'
Д. Тосун
54'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Бешикташ
54'
ГОЛ! 1:2!
Д. Тосун
Пас отдал
Р. Бабел
Желтая карточка
Б. Кейта
49'
36'
Желтая карточка
Т. Арслан
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тосун
Пас отдал
Р. Куарежма
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Б. Кейта
30'
16'
Желтая карточка
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
94
Талиска
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Субашич
6
Туре
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
6
Фабиньо
8
Моутинью
18
Тилеманс
18
Лемар
17
Кейта
9
Фалькао
4-2-1-3
31
Фабри
6
Тошич
3
Пепе
3
Адриано
88
Эркин
13
Хатчинсон
30
Арслан
94
Талиска
8
Бабел
23
Тосун
7
Куарежма
Остались в запасе
Монако
Бешикташ
9
Рони Лопеш
ПВ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Монако - Бешикташ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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