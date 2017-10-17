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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Тоттенхэм
Реал - Тоттенхэм: обзор матча 17 октября 2017
Реал
17.10.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
43'
К. Роналду (П)
28'
Р. Варан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Тоттенхэм
43'
Желтая карточка
С. Орье
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
43'
Желтая карточка
К. Роналду
32'
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Варан
Пас отдал
С. Орье
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
2
Хакими
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
3-2-2-1-2
1
Льорис
14
Вертонген
6
Санчес
23
Алдервейрелд
92
Орье
15
Дайер
4
Уинкс
17
Сиссоко
24
Эриксен
9
Кейн
12
Льоренте
Остались в запасе
Реал
Тоттенхэм
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Реал - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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