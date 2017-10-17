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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фейеноорд - Шахтер
Фейеноорд - Шахтер: обзор матча 17 октября 2017
Фейеноорд
17.10.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
8'
С. Бергейс
24'
Бернард
54'
Бернард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Шахтер
Желтая карточка
С. Амрабат
87'
78'
Желтая карточка
В. Коваленко
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
66'
64'
Желтая карточка
Тайсон
54'
ГОЛ! 1:2!
Бернард
Пас отдал
Б. Бутко
24'
ГОЛ! 1:1!
Бернард
Пас отдал
Фред
ГОЛ! 1:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Т. Вилена
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Фейеноорд
18
Микел Нелом
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
3-5-1-1
25
Джонс
70
Хапс
4
ван Бик
6
Сент-Джуст
52
Вилена
20
Эль-Ахмади
2
Ньивкоп
4
Амрабат
23
Бергейс
14
Бутьюс
14
Йоргенсен
4-1-1-2-2
30
Пятов
91
Бутко
18
Ордец
44
Ракицкий
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Бернард
11
Тайсон
14
Феррейра
Остались в запасе
Фейеноорд
Шахтер
18
Микел Нелом
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
18
Микел Нелом
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Фейеноорд - Шахтер
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
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