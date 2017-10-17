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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Порту
РБ Лейпциг - Порту: обзор матча 17 октября 2017
РБ Лейпциг
17.10.2017, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
3 : 2
Завершен
Порту
8'
В. Орбан
38'
Э. Форсберг
41'
Ж. Огустен
18'
В. Абубакар
44'
И. Маркано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Порту
54'
Желтая карточка
С. Оливейра
Желтая карточка
В. Орбан
47'
46'
Желтая карточка
Я. Браими
44'
ГОЛ! 3:2!
И. Маркано
Пас отдал
Э. Эррера
ГОЛ! 3:1!
Ж. Огустен
41'
ГОЛ! 2:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
М. Забитцер
38'
18'
ГОЛ! 1:1!
В. Абубакар
Пас отдал
А. Фелипе
ГОЛ! 1:0!
В. Орбан
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Порту
1
Жозе Са
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
4-3-2-1
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Клостерманн
4
Орбан
2
Упамекано
44
Кампль
8
Кейта
20
Забитцер
10
Форсберг
77
Брума
97
Огустен
4-1-3-1-1
1
Са
19
Лаюн
5
Маркано
18
Фелипе
13
Теллес
2
Перейра
8
Браими
27
Оливейра
16
Эррера
91
Марега
9
Абубакар
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Порту
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
17
Хесус Корона
ПВ
12
Икер Касильяс
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
12
Икер Касильяс
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
25
Отавио
АП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча РБ Лейпциг - Порту
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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