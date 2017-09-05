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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Соломоновы Острова - Новая Зеландия
Соломоновы Острова - Новая Зеландия: обзор матча 05 сентября 2017
Соломоновы Острова
05.09.2017, вторник, 06:00
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, Финал
2 : 2
Первый матч – 1 : 6
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Соломоновы Острова - Новая Зеландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
1 : 1
30.09.2026
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24.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Новая Каледония
0 : 2
21.09.2026
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
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