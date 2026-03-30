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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сэйнт Китс и Невис - Соломоновы Острова
Сэйнт Китс и Невис - Соломоновы Острова: обзор матча 30 марта 2026
Сэйнт Китс и Невис
30.03.2026, понедельник, 11:30
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Завершен
Соломоновы Острова
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сэйнт Китс и Невис - Соломоновы Острова
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Новости команд
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Сэйнт Китс и Невис
Соломоновы Острова
Сэйнт-Китс и Невис – Соломоновы острова: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
1
Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд
2024.03.21 08:19
1
Отбор на ЧМ-2018. Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку в Россию
2017.09.05 08:15
Отбор на ЧМ-2018. Соломоновы острова сильнее Таити
2016.11.13 09:21
1
Сэйнт-Китс и Невис – Соломоновы острова: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд
2024.03.21 08:19
1
Сэйнт-Китс и Невис – Соломоновы острова: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании
2024.07.19 09:07
1
Отбор на ЧМ-2018. Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку в Россию
2017.09.05 08:15
Отбор на ЧМ-2018. Соломоновы острова сильнее Таити
2016.11.13 09:21
1
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- : -
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Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
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Сэйнт Китс и Невис
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Сэйнт Китс и Невис
4 : 2
30.03.2026
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Вануату
2 : 1
20.11.2025
Соломоновы Острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Соломоновы Острова
0 : 0
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Папуа - Новая Гвинея
1 : 0
13.11.2025
Соломоновы Острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сэйнт Китс и Невис
2 : 3
10.06.2025
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные,
Сэйнт Китс и Невис
4 : 2
30.03.2026
Соломоновы Острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сэйнт Китс и Невис
2 : 3
10.06.2025
Гренада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
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Сент-Винсент и Гренадины
3 : 0
25.05.2025
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Товарищеские матчи. Сборные,
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4 : 2
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20.11.2025
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1 : 0
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Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Папуа - Новая Гвинея
1 : 2
17.11.2024
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