Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании

В штаб-квартире ФИФА прошла жеребьевка основного раунда отбора на чемпионат мира-2026 в Океании. Впервые представитель этой конфедерации получит прямую путевку в финальную часть турнира.

Результаты жеребьевки второго раунда:

Группа A. Соломоновы Острова, Фиджи, Новая Каледония, Папуа – Новая Гвинея.

Группа B. Новая Зеландия, Таити, Вануату, победитель первого раунда.

Первый раунд отбора пройдет в сентябре 2024 года с участием четырех сборных: Острова Кука, Тонга, Американское Самоа, Самоа. Победитель турнира попадет в группу B.

Второй раунд отбора состоится в октябре-ноябре 2024 года. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в третий раунд.

Третий раунд пройдет в марте 2025 года. Его победитель завоюет путевку на чемпионат мира-2026. Команда, ставшая второй, попадет в межконтинентальный плей-офф.