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Состоялась жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Океании

19 июля 2024, 09:07
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В штаб-квартире ФИФА прошла жеребьевка основного раунда отбора на чемпионат мира-2026 в Океании. Впервые представитель этой конфедерации получит прямую путевку в финальную часть турнира.

Результаты жеребьевки второго раунда:

Группа A. Соломоновы Острова, Фиджи, Новая Каледония, Папуа – Новая Гвинея.

Группа B. Новая Зеландия, Таити, Вануату, победитель первого раунда.

Первый раунд отбора пройдет в сентябре 2024 года с участием четырех сборных: Острова Кука, Тонга, Американское Самоа, Самоа. Победитель турнира попадет в группу B.

Второй раунд отбора состоится в октябре-ноябре 2024 года. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в третий раунд.

Третий раунд пройдет в марте 2025 года. Его победитель завоюет путевку на чемпионат мира-2026. Команда, ставшая второй, попадет в межконтинентальный плей-офф.

  • Новая Зеландия с прошлого года на официальном сайте ФИФА имеет полное название Аотеароа Новая Зеландия. Аотеароа – название страны на языке маори.
  • Из этих сборных только новозеландцы в прошлом дважды играли на ЧМ – в 1982 и 2010 годах.

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Источник: официальный сайт ФИФА
Новая Зеландия Фиджи Вануату Соломоновы Острова Таити Новая Каледония Папуа - Новая Гвинея Самоа Американское Самоа Тонга Острова Кука
Комментарии (1)
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k611
1721374633
Новая Зеландия получит прямую путёвку, в своей отборочной зоне у неё нет конкурентов.
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