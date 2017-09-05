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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Ирландия - Сербия
Ирландия - Сербия: обзор матча 05 сентября 2017
Ирландия
05.09.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
0 : 1
Завершен
Сербия
55'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Сербия
90'
+5
Желтая карточка
В. Стойкович
Желтая карточка
Д. МакКлин
74'
Желтая карточка
Р. Брэди
70'
68'
Красная карточка
Н. Максимович
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Коларов
Пас отдал
Ф. Костич
53'
Желтая карточка
А. Рукавина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
20
Весли Хулахан
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
21
Ягош Вукович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Александар Коларов
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
4
Лука Миливойевич
ЦП
21
Неманья Матич
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
21
Джонни Хайес
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
0
Крис Лонг
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
3
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
7
Зоран Тошич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
22
Адем Льяич
АП
8
Александар Прийович
ЦФ
3-5-2
23
Рэндольф
15
Кристи
4
Даффи
5
Кларк
11
Брэди
17
Уорд
11
МакКлин
18
Мейлер
20
Хулахан
9
Лонг
14
Уолтерс
3-2-2-2-1
1
Стойкович
2
Рукавина
4
Коларов
19
Максимович
6
Иванович
21
Вукович
4
Миливойевич
21
Матич
10
Тадич
11
Костич
9
Митрович
Остались в запасе
Ирландия
Сербия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
21
Джонни Хайес
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
0
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
1
Предраг Райкович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
3
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
7
Зоран Тошич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
22
Адем Льяич
АП
8
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Роб Эллиот
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
21
Джонни Хайес
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
0
Крис Лонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
3
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
7
Зоран Тошич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
22
Адем Льяич
АП
8
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Хеймир Халлгримссон
Главный тренер
Велько Паунович
Статистика матча Ирландия - Сербия
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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