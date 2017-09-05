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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Косово - Финляндия
Косово - Финляндия: обзор матча 05 сентября 2017
Косово
05.09.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
0 : 1
Завершен
Финляндия
83'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Косово - Финляндия
83'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Пас отдал
К. Хямяляйнен
82'
Желтая карточка
Т. Спарв
Желтая карточка
Б. Яшаника
80'
Желтая карточка
В. Бериша
50'
43'
Желтая карточка
А. Гранлунд
34'
Желтая карточка
Р. Лод
Желтая карточка
Б. Бериша
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
15
Мергим Войвода
ЦЗ
3
Байрам Яшаника
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
14
Валон Бериша
ЦП
5
Энис Алуши
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
21
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Косово
16
Бледар Хайдини
ВР
12
Адис Нуркович
ВР
10
Арбер Зенели
ЛВ
11
Донис Авдияй
ЛВ
8
Бесар Халими
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Финляндия
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
19
Юха Пиринен
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Пакярада
3
Яшаника
13
Ррахмани
15
Войвода
6
Криэциу
14
Бериша
5
Алуши
23
Бериша
7
Рашица
21
Нухиу
4-4-1-1
1
Градецки
15
Вяйсянен
2
Араюри
16
Лам
13
Гранлунд
8
Лод
21
Хямяляйнен
13
Аркивуо
14
Спарв
9
Йенсен
10
Пукки
Остались в запасе
Косово
Финляндия
10
Арбер Зенели
ЛВ
11
Донис Авдияй
ЛВ
16
Бледар Хайдини
ВР
12
Адис Нуркович
ВР
8
Бесар Халими
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
19
Юха Пиринен
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
10
Арбер Зенели
ЛВ
11
Донис Авдияй
ЛВ
16
Бледар Хайдини
ВР
12
Адис Нуркович
ВР
8
Бесар Халими
ЦП
17
Бенжамин Кололли
ЦП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Остались в запасе
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
19
Юха Пиринен
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Косово - Финляндия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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