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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Бразилия
Колумбия - Бразилия: обзор матча 05 сентября 2017
Колумбия
05.09.2017, вторник, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Бразилия
56'
Р. Фалькао
45+2'
Виллиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Бразилия
64'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Э. Кардона
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
С. Ариас
56'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Виллиан
Пас отдал
Неймар
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Эдвин Кардона
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Бразилия
1
Алиссон
ВР
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
6
Филипе Луис
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
15
Паулиньо
ЦП
17
Фернандиньо
ЦП
8
Ренато Аугусто
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Колумбия
19
Луис Муриэль
ЦФ
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
0
Жемерсон
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
17
Жулиано
АП
21
Тайсон
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
4-3-1-1
1
Оспина
23
Санчес
18
Фабра
2
Сапата
4
Ариас
8
Кардона
6
Санчес
11
Куадрадо
10
Родригес
9
Фалькао
4-3-2-1
1
Алиссон
13
Алвес
3
Силва
6
Луис
4
Маркиньос
15
Паулиньо
17
Фернандиньо
8
Аугусто
10
Виллиан
10
Неймар
20
Фирмино
Остались в запасе
Колумбия
Бразилия
19
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
0
Жемерсон
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
17
Жулиано
АП
21
Тайсон
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
19
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эдерсон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
0
Жемерсон
ЦЗ
14
Родриго Кайо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
17
Жулиано
АП
21
Тайсон
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Колумбия - Бразилия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
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