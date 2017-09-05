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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Уэльс
Молдова - Уэльс: обзор матча 05 сентября 2017
Молдова
05.09.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
0 : 2
Завершен
Уэльс
80'
Х. Робсон-Кану
90+3'
А. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Уэльс
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
А. Рэмзи
Пас отдал
С. Воукс
80'
ГОЛ! 0:1!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
Б. Вудберн
57'
Желтая карточка
Х. Робсон-Кану
Желтая карточка
А. Дедов
45'
44'
Желтая карточка
Э. Кинг
Желтая карточка
А. Епуряну
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
11
Раду Гынсарь
ЦП
18
Георгий Антон
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
8
Энди Кинг
ЦП
11
Гарет Бэйл
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
2
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
9
Евгений Чеботару
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Ли Эванс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
0
Марли Уоткинс
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
3-3-1
1
Чебану
5
Посмак
6
Епуряну
0
Бордиян
11
Гынсарь
18
Антон
7
Ионицэ
10
Дедов
4-4-1-1
1
Хеннесси
5
Честер
6
Уилльямс
2
Гантер
4
Дэвис
11
Бэйл
10
Рэмзи
7
Аллен
8
Кинг
8
Лоуренс
9
Робсон-Кану
Остались в запасе
Молдова
Уэльс
12
Станислав Намашко
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
2
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
9
Евгений Чеботару
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Ли Эванс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
0
Марли Уоткинс
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Крейг Беллами
Остались в запасе
12
Станислав Намашко
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
2
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
9
Евгений Чеботару
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
20
Сергей Платика
ЦФ
21
Игорь Бугаев
ЦФ
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Ли Эванс
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
0
Марли Уоткинс
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Лилиан Попеску
Главный тренер
Крейг Беллами
Статистика матча Молдова - Уэльс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
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