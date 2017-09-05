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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Испания
Лихтенштейн - Испания: обзор матча 05 сентября 2017
Лихтенштейн
05.09.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
0 : 8
Завершен
Испания
3'
С. Рамос
15'
А. Мората
16'
Иско
39'
Д. Сильва
51'
Я. Аспас
54'
А. Мората
63'
Я. Аспас
89'
М. Гопель (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Испания
89'
ГОЛ в свои ворота! 0:8!
М. Гопель
81'
Желтая карточка
С. Бускетс
63'
ГОЛ! 0:7!
Я. Аспас
54'
ГОЛ! 0:6!
А. Мората
Пас отдал
Я. Аспас
51'
ГОЛ! 0:5!
Я. Аспас
39'
ГОЛ! 0:4!
Д. Сильва
16'
ГОЛ! 0:3!
Иско
Пас отдал
А. Мората
15'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
А. Иньеста
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамос
Пас отдал
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
13
Мартин Бюхель
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
18
Николас Хаслер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
10
Сандро Визер
ЦП
11
Деннис Саланович
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
16
Начо Монреаль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
21
Давид Сильва
АП
22
Иско
АП
11
Педро
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Лихтенштейн
21
Томас Хоби
ВР
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Испания
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
4
Начо
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
8
Сусо
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
17
Яго Аспас
ЦФ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
4-5-1
0
Йеле
3
Гопель
6
Малин
5
Квинтанс
4
Кауфманн
23
Польверино
18
Хаслер
11
Бургмайер
10
Визер
13
Бюхель
11
Саланович
3-3-3-1
1
Де Хеа
16
Монреаль
3
Пике
15
Рамос
5
Бускетс
6
Иньеста
10
Алькантара
11
Педро
22
Иско
21
Сильва
7
Мората
Остались в запасе
Лихтенштейн
Испания
21
Томас Хоби
ВР
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
10
Марко Асенсио
ПВ
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
4
Начо
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
8
Сусо
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
17
Яго Аспас
ЦФ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Остались в запасе
21
Томас Хоби
ВР
10
Клаудио Майер
ВР
23
Йенс Хофер
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
2
Даниэль Брендле
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
23
Пепе Рейна
ВР
13
Кепа
ВР
4
Начо
ЦЗ
4
Марк Бартра
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
7
Сауль Ньигес
ЦП
8
Сусо
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
17
Яго Аспас
ЦФ
16
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Конрад Фюнфстюк
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Статистика матча Лихтенштейн - Испания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Райнпарк
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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