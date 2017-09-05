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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Хорватия
Турция - Хорватия: обзор матча 05 сентября 2017
Турция
05.09.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 8 тур
1 : 0
Завершен
Хорватия
75'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Хорватия
90'
+4
Желтая карточка
М. Брозович
90'
+2
Желтая карточка
М. Бадель
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
Пас отдал
О. Озякуп
75'
66'
Желтая карточка
И. Перишич
45'
Желтая карточка
Н. Калинич
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
39'
Желтая карточка
Д. Тосун
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
7
Нури Шахин
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Турция
0
Серкан Киринтили
ВР
0
Дженк Генен
ВР
4
Омер Топрак
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
19
Юнус Малли
АП
21
Эмре Мор
ПВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Матей Митрович
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
0
Иван Сантини
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
3-5-2
1
Бабакан
18
Эркин
22
Айхан
4
Сеюнджу
10
Туран
15
Топал
7
Шахин
14
Озякуп
10
Чалханоглу
9
Тосун
17
Йылмаз
3-1-4-1-1
23
Субашич
2
Врсалько
6
Ловрен
21
Вида
11
Брозович
10
Модрич
19
Бадель
22
Пиварич
8
Ковачич
14
Перишич
16
Калинич
Остались в запасе
Турция
Хорватия
21
Эмре Мор
ПВ
0
Серкан Киринтили
ВР
0
Дженк Генен
ВР
4
Омер Топрак
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
19
Юнус Малли
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Серхен Ялчин
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Матей Митрович
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
0
Иван Сантини
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
21
Эмре Мор
ПВ
0
Серкан Киринтили
ВР
0
Дженк Генен
ВР
4
Омер Топрак
ЦЗ
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
19
Юнус Малли
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Матей Митрович
ЦЗ
15
Марко Рог
ЦП
14
Филип Брадарич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
0
Иван Сантини
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Турция - Хорватия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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Турция
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