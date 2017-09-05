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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Грузия
Австрия - Грузия: обзор матча 05 сентября 2017
Австрия
05.09.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
1 : 1
Завершен
Грузия
43'
Л. Шауб
8'
В. Гвилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Австрия - Грузия
82'
Желтая карточка
Г. Квилитая
Желтая карточка
К. Дансо
79'
Желтая карточка
Ф. Кайнц
53'
ГОЛ! 1:1!
Л. Шауб
43'
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Гвилия
Пас отдал
Джано
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
3
Александар Драгович
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
8
Давид Алаба
ЦЗ
0
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Флориан Гриллич
ОП
11
Мартин Харник
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Джано
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Рамаз Сванадзе
Австрия
12
Маркус Кюстер
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
17
Луис Шауб
ЦП
19
Стефан Хирлендер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
0
Максимилиан Сакс
ЦФ
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
0
Нукри Ревишвили
ВР
16
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
0
Гиорги Арабидзе
ПВ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
3-4-1-2
1
Линднер
3
Драгович
4
Хинтереггер
8
Алаба
3
Дансо
14
Баумгартлингер
10
Гриллич
0
Бауэр
17
Кайнц
7
Арнаутович
11
Харник
4-5-1
13
Макаридзе
22
Наваловский
4
Кашия
5
Кверквелия
2
Какабадзе
20
Канкава
21
Гвилия
8
Казаишвили
10
Квеквескири
10
Джано
11
Квилитая
Остались в запасе
Австрия
Грузия
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
12
Маркус Кюстер
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
19
Стефан Хирлендер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
0
Максимилиан Сакс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
16
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
0
Нукри Ревишвили
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
0
Гиорги Арабидзе
ПВ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Рамаз Сванадзе
Остались в запасе
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
12
Маркус Кюстер
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
17
Луис Шауб
ЦП
19
Стефан Хирлендер
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
0
Максимилиан Сакс
ЦФ
Остались в запасе
16
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
0
Нукри Ревишвили
ВР
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
0
Гиорги Арабидзе
ПВ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Рамаз Сванадзе
Статистика матча Австрия - Грузия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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