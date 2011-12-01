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    Роин Квасхвадзе

    #89 | Вратарь
    Имя Роин
    Фамилия Квасхвадзе
    Состав Без клуба
    Родной город Кутаиси
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 мая 1989 (33 года)
    Рост 181
    Вес 69
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