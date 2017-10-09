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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Грузия
Сербия - Грузия: обзор матча 09 октября 2017
Сербия
09.10.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
1 : 0
Завершен
Грузия
74'
А. Прийович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Грузия
Замена
Ф. Костич
️️️️
Д. Тадич
89'
86'
Желтая карточка
В. Гвилия
86'
Замена
Л. Хюфнагель
️️️️
Д. Джигаури
82'
Замена
В. Двалишвили
️️️️
Г. Абурджания
78'
Замена
Г. Меребашвили
️️️️
Г. Квилитая
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
А. Митрович
77'
Желтая карточка
А. Прийович
75'
ГОЛ! 1:0!
А. Прийович
Пас отдал
А. Митрович
74'
Желтая карточка
Н. Максимович
70'
Замена
А. Прийович
️️️️
А. Льяич
61'
Желтая карточка
Н. Матич
43'
19'
Желтая карточка
Г. Квилитая
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Грузия
13
Георгий Макаридзе
ВР
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
22
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
8
Валерий Казаишвили
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Сербия
21
Александар Йованович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
5
Матия Настасич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Неманья Милунович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
5
Неманья Максимович
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
8
Александар Прийович
ЦФ
Грузия
13
Роин Квасхвадзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
16
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
0
Лукас Хюфнагель
ЦП
18
Давид Схиртладзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
15
Георгий Меребашвили
ЦП
11
Георгий Чантурия
ПП
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Стойкович
3
Тошич
6
Иванович
19
Максимович
4
Коларов
21
Матич
2
Рукавина
6
Гудель
10
Тадич
22
Льяич
9
Митрович
4-5-1
13
Макаридзе
4
Кашия
22
Наваловский
3
Хочолава
2
Какабадзе
6
Абурджания
20
Канкава
21
Гвилия
8
Казаишвили
20
Джигаури
11
Квилитая
9
Митрович
4
Миливойевич
4
Миливойевич
9
Митрович
10
Тадич
11
Костич
11
Костич
10
Тадич
22
Льяич
8
Прийович
8
Прийович
22
Льяич
20
Джигаури
0
Хюфнагель
0
Хюфнагель
20
Джигаури
11
Квилитая
15
Меребашвили
15
Меребашвили
11
Квилитая
6
Абурджания
14
Двалишвили
14
Двалишвили
6
Абурджания
Остались в запасе
Сербия
Грузия
21
Александар Йованович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
5
Матия Настасич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Неманья Милунович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Славолюб Муслин
16
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Давид Схиртладзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
11
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
21
Александар Йованович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
5
Матия Настасич
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Неманья Милунович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Иван Обрадович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
16
Лаша Шергелашвили
ЛЗ
13
Роин Квасхвадзе
ВР
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Давид Схиртладзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
11
Георгий Чантурия
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Сербия - Грузия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
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