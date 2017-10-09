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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Австрия
Молдова - Австрия: обзор матча 09 октября 2017
Молдова
09.10.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
0 : 1
Завершен
Австрия
69'
Л. Шауб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Австрия
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
Замена
В. Паирель
️️️️
В. Болохан
86'
81'
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
М. Арнаутович
Замена
В. Амброш
️️️️
С. Платика
79'
Желтая карточка
Р. Гынсарь
76'
Замена
А. Кожокарь
️️️️
В. Иванов
69'
69'
ГОЛ! 0:1!
Л. Шауб
Пас отдал
М. Арнаутович
Желтая карточка
В. Иванов
65'
59'
Замена
В. Лазаро
️️️️
Ф. Кайнц
Вторая желтая
А. Ионицэ
55'
46'
Замена
М. Янко
️️️️
Г. Бургшталлер
Желтая карточка
Е. Кочук
37'
Желтая карточка
А. Ионицэ
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
1
Илья Чебану
ВР
0
Артем Розгонюк
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
11
Раду Гынсарь
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
18
Георгий Антон
ЦП
18
Владислав Иванов
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
0
Мориц Бауэр
ПЗ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
17
Луис Шауб
ЦП
30
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Молдова
23
Сергей Пащенко
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
20
Владимир Амброш
ЦП
13
Андрей Кожокарь
ЦП
0
Вадим Паирель
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Австрия
12
Павао Перван
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
22
Валентино Лазаро
ПЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
3
Доминик Видра
ЦП
8
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
0
Ханнес Вольф
АП
21
Марк Янко
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-2-3-2
1
Чебану
0
Бордиян
6
Епуряну
16
Болохан
10
Кочук
0
Розгонюк
11
Гынсарь
7
Ионицэ
18
Антон
20
Платика
18
Иванов
4-2-1-1-2
1
Линднер
0
Бауэр
14
Вебер
3
Дансо
15
Линхарт
10
Гриллич
14
Баумгартлингер
17
Шауб
17
Кайнц
7
Арнаутович
30
Бургшталлер
16
Болохан
0
Паирель
0
Паирель
16
Болохан
20
Платика
20
Амброш
20
Амброш
20
Платика
18
Иванов
13
Кожокарь
13
Кожокарь
18
Иванов
17
Кайнц
22
Лазаро
22
Лазаро
17
Кайнц
7
Арнаутович
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
7
Арнаутович
30
Бургшталлер
21
Янко
21
Янко
30
Бургшталлер
Остались в запасе
Молдова
Австрия
0
Александр Пащенко
ЦП
23
Сергей Пащенко
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
0
Ханнес Вольф
АП
12
Павао Перван
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
3
Доминик Видра
ЦП
8
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
0
Александр Пащенко
ЦП
23
Сергей Пащенко
ВР
25
Алексей Кошелев
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
20
Петру Рацу
ЦЗ
13
Александр Антонюк
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
7
Игорь Цыгырлаш
ЦФ
Остались в запасе
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
0
Ханнес Вольф
АП
12
Павао Перван
ВР
13
Даниэль Бахман
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
3
Доминик Видра
ЦП
8
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Игорь Добровольский
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Молдова - Австрия
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Барт Вертентен
(Беверен)
Стадион:
Зимбру
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