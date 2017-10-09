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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Уэльс - Ирландия
Уэльс - Ирландия: обзор матча 09 октября 2017
Уэльс
09.10.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 10 тур
0 : 1
Завершен
Ирландия
57'
Д. МакКлин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Ирландия
90'
+6
Желтая карточка
Д. Мейлер
90'
+2
Желтая карточка
Д. МакКлин
90'
+2
Замена
К. Лонг
️️️️
Д. Мерфи
90'
Желтая карточка
Д. Рэндольф
79'
Желтая карточка
К. Кларк
77'
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Г. Артер
72'
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
С. Воукс
️️️️
Х. Робсон-Кану
71'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Э. Кинг
65'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакКлин
Пас отдал
Д. Хендрик
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Аллен
37'
Желтая карточка
Д. Аллен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Гарри Артер
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
18
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Уэльс
0
Крис Максвелл
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
0
Том Брэдшоу
ЦФ
0
Райан Хеджс
ЦФ
Ирландия
16
Роб Эллиот
ВР
16
Колин Дойл
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
21
Кевин Лонг
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
6
Гленн Уилэн
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
19
Шон Магуайр
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
4-4-1-1
1
Хеннесси
4
Дэвис
6
Уилльямс
2
Гантер
5
Честер
10
Рэмзи
7
Аллен
16
Ледли
8
Кинг
8
Лоуренс
9
Робсон-Кану
3-5-1-1
23
Рэндольф
15
Кристи
4
Даффи
5
Кларк
13
Хендрик
18
Мейлер
11
МакКлин
17
Уорд
11
Брэди
8
Артер
21
Мерфи
7
Аллен
18
Уильямс
18
Уильямс
7
Аллен
9
Робсон-Кану
18
Воукс
18
Воукс
9
Робсон-Кану
8
Кинг
23
Вудберн
23
Вудберн
8
Кинг
21
Мерфи
21
Лонг
21
Лонг
21
Мерфи
8
Артер
6
Уилэн
6
Уилэн
8
Артер
Остались в запасе
Уэльс
Ирландия
7
Дэвид Брукс
ПВ
0
Крис Максвелл
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
0
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
16
Роб Эллиот
ВР
16
Колин Дойл
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
20
Весли Хулахан
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
19
Шон Магуайр
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
7
Дэвид Брукс
ПВ
0
Крис Максвелл
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
0
Том Брэдшоу
ЦФ
0
Райан Хеджс
ЦФ
Остались в запасе
16
Роб Эллиот
ВР
16
Колин Дойл
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
20
Весли Хулахан
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
19
Шон Магуайр
ЦФ
0
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Уэльс - Ирландия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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