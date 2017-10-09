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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Македония - Лихтенштейн
Северная Македония - Лихтенштейн: обзор матча 09 октября 2017
Северная Македония
09.10.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 10 тур
4 : 0
Завершен
Лихтенштейн
36'
В. Муслиу
38'
А. Трайковски
66'
Э. Барди
68'
А. Адеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Македония - Лихтенштейн
80'
Замена
М. Зеле
️️️️
М. Бюхель
Замена
Л. Дориев
️️️️
Э. Барди
78'
74'
Замена
Ф. Эрне
️️️️
Д. Брендле
ГОЛ! 4:0!
А. Адеми
68'
66'
Замена
С. Йилдыз
️️️️
С. Вольфингер
ГОЛ! 3:0!
Э. Барди
Пас отдал
А. Трайковски
66'
Замена
А. Адеми
️️️️
Г. Пандев
64'
57'
Желтая карточка
С. Визер
Желтая карточка
Д. Зайков
56'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Хасани
46'
ГОЛ! 2:0!
А. Трайковски
Пас отдал
Г. Пандев
38'
ГОЛ! 1:0!
В. Муслиу
Пас отдал
Э. Алиоски
36'
32'
Желтая карточка
А. Зеле
8'
Желтая карточка
Д. Кауфманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Македония
23
Столе Димитриевски
ВР
8
Эзган Алиоски
ЛЗ
6
Визар Муслиу
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Энис Барди
АП
23
Илия Несторовски
ЦФ
10
Горан Пандев
ЦФ
9
Александар Трайковски
ЦФ
11
Ферхан Хасани
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
Лихтенштейн
0
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
5
Иван Квинтанс
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
10
Сандро Визер
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
23
Мишель Польверино
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
Северная Македония
22
Давид Нильссон
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
19
Люпче Дориев
ЛВ
5
Ариян Адеми
ЦП
15
Никола Гиоргиев
ЦП
7
Эльйиф Эльмас
ЦП
9
Адис Яхович
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
21
Томас Хоби
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
3
Матиас Зеле
ЦЗ
17
Робин Губзер
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
7
Филлип Эрне
ЦФ
3-2-1-4
23
Димитриевски
6
Муслиу
4
Ристевски
5
Зайков
8
Алиоски
13
Ристовски
10
Барди
23
Несторовски
11
Хасани
9
Трайковски
10
Пандев
4-5-1
0
Йеле
5
Квинтанс
6
Малин
4
Кауфманн
3
Гопель
13
Бюхель
23
Польверино
2
Брендле
20
Вольфингер
8
Зеле
10
Визер
10
Барди
19
Дориев
19
Дориев
10
Барди
10
Пандев
5
Адеми
5
Адеми
10
Пандев
11
Хасани
7
Эльмас
7
Эльмас
11
Хасани
13
Бюхель
3
Зеле
3
Зеле
13
Бюхель
20
Вольфингер
15
Йилдыз
15
Йилдыз
20
Вольфингер
2
Брендле
7
Эрне
7
Эрне
2
Брендле
Остались в запасе
Северная Македония
Лихтенштейн
22
Давид Нильссон
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
9
Адис Яхович
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Игор Ангеловски
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
4
Филипп Оспельт
ЦФ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
21
Томас Хоби
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
17
Робин Губзер
ЦП
Главный тренер
Рене Паурич
Остались в запасе
22
Давид Нильссон
ВР
12
Дамьян Шишковски
ВР
2
Кристиан Тосевски
ЦЗ
15
Никола Гиоргиев
ЦП
9
Адис Яхович
ЦФ
23
Марьян Радески
ЦФ
7
Иван Тричковски
ЦФ
Остались в запасе
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
4
Филипп Оспельт
ЦФ
0
Марко Вольфингер
ЦЗ
21
Томас Хоби
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
17
Робин Губзер
ЦП
Главный тренер
Игор Ангеловски
Главный тренер
Рене Паурич
Статистика матча Северная Македония - Лихтенштейн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Коприва
(Берельданж)
Стадион:
Тоше Проески
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