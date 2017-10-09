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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Хорватия
Украина - Хорватия: обзор матча 09 октября 2017
Украина
09.10.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 10 тур
0 : 2
Завершен
Хорватия
62'
А. Крамарич
70'
А. Крамарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Хорватия
90'
+1
Замена
М. Рог
️️️️
М. Манджукич
88'
Замена
М. Пашалич
️️️️
А. Крамарич
86'
Замена
Й. Пиварич
️️️️
Ш. Врсалько
Замена
А. Беседин
️️️️
Марлос
78'
70'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Ракитич
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Р. Ротань
69'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Д. Гармаш
66'
Желтая карточка
Р. Ротань
64'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
Т. Степаненко
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Марлос
ПВ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Матей Митрович
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
1
Максим Коваль
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
14
Виталий Буяльский
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
0
Игорь Пердута
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
19
Артем Беседин
ЦФ
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
0
Антонио Милич
ЦЗ
0
Зоран Нижич
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
22
Йосип Пиварич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
0
Иван Сантини
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Пятов
3
Хачериди
20
Ракицкий
22
Матвиенко
21
Караваев
6
Степаненко
14
Ротань
10
Коноплянка
19
Гармаш
11
Марлос
7
Ярмоленко
4-3-1-2
23
Субашич
2
Врсалько
6
Ловрен
6
Митрович
21
Вида
7
Ракитич
10
Модрич
19
Бадель
14
Перишич
9
Крамарич
17
Манджукич
14
Ротань
5
Сидорчук
5
Сидорчук
14
Ротань
19
Гармаш
9
Коваленко
9
Коваленко
19
Гармаш
11
Марлос
19
Беседин
19
Беседин
11
Марлос
2
Врсалько
22
Пиварич
22
Пиварич
2
Врсалько
17
Манджукич
15
Рог
15
Рог
17
Манджукич
9
Крамарич
15
Пашалич
15
Пашалич
9
Крамарич
Остались в запасе
Украина
Хорватия
1
Андрей Лунин
ВР
1
Максим Коваль
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
0
Игорь Пердута
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Андрей Шевченко
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
0
Антонио Милич
ЦЗ
0
Зоран Нижич
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
0
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
1
Андрей Лунин
ВР
1
Максим Коваль
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
14
Виталий Буяльский
ЦП
8
Руслан Малиновский
ЦП
0
Игорь Пердута
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
0
Антонио Милич
ЦЗ
0
Зоран Нижич
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
0
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Украина - Хорватия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
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