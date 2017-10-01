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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 01 октября 2017
Валенсия
01.10.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
3 : 2
Завершен
Атлетик
27'
С. Дзадза
34'
Д. Парехо (П)
66'
Родриго
59'
А. Адурис
76'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетик
Желтая карточка
С. Дзадза
84'
Желтая карточка
Д. Парехо
84'
Замена
А. Латорре
️️️️
Г. Гедеш
83'
80'
Желтая карточка
М. Весга
76'
ГОЛ! 3:2!
Р. Гарсия
Пас отдал
М. Сусаета
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
73'
Замена
Н. Максимович
️️️️
А. Перейра
71'
ГОЛ! 3:1!
Родриго
Пас отдал
М. Монтойя
66'
63'
Желтая карточка
Р. Гарсия
60'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
Пас отдал
М. Весга
50'
Желтая карточка
У. Нуньес
46'
Замена
А. Адурис
️️️️
М. Сан Хосе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Парехо
34'
33'
Желтая карточка
Кепа
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Х. Луис Гайя
27'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-2-2-2
33
Нето
14
Гайя
24
Гарай
3
Паулиста
33
Монтойя
10
Парехо
18
Солер
11
Гедеш
8
Перейра
19
Родриго
11
Дзадза
3-3-2-1-1
13
Кепа
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
14
Нуньес
15
Леке
6
Весга
18
Баленсиага
8
Итурраспе
14
Сусаета
14
Кордоба
9
Уильямс
11
Гедеш
3
Латорре
3
Латорре
11
Гедеш
8
Перейра
88
Максимович
88
Максимович
8
Перейра
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
12
Сан Хосе
20
Адурис
20
Адурис
12
Сан Хосе
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Валенсия - Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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