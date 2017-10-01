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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Бернли
Эвертон - Бернли: обзор матча 01 октября 2017
Эвертон
01.10.2017, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
21'
Д. Хендрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Бернли
Желтая карточка
Л. Бэйнс
58'
Желтая карточка
Д. Калверт-Льюин
49'
42'
Желтая карточка
С. Эрфилд
40'
Желтая карточка
С. Дефур
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендрик
Пас отдал
С. Уорд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
10
Никола Влашич
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
14
Умар Ниасс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Дэви Классен
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Крис Лонг
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
15
Мартина
5
Уилльямс
3
Бэйнс
5
Кин
14
Шнейдерлен
5
Гуйе
10
Сигурдссон
10
Влашич
14
Ниасс
9
Калверт-Льюин
3-5-1-1
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
29
Хендрик
37
Эрфилд
4
Корк
3
Уорд
11
Брэди
16
Дефур
9
Вуд
Остались в запасе
Эвертон
Бернли
11
Адемола Лукман
ЦФ
18
Дэви Классен
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Крис Лонг
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
18
Дэви Классен
АП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
24
Крис Лонг
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Эвертон - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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