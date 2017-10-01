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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Лион
Анжер - Лион: обзор матча 01 октября 2017
Анжер
01.10.2017, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
3 : 3
Завершен
Лион
30'
Рафаэл (АГ)
59'
К. Токо Экамби
67'
И. Траоре
5'
М. Диас
38'
М. Дьякаби
41'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Лион
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ферри
Желтая карточка
Б. Сантамария
78'
ГОЛ! 3:3!
И. Траоре
67'
64'
Желтая карточка
Рафаэл
Желтая карточка
Р. Томас
59'
ГОЛ! 2:3!
К. Токо Экамби
59'
50'
Красная карточка
Марсело
50'
Желтая карточка
Марсело
41'
ГОЛ! 1:3!
М. Депай
38'
ГОЛ! 1:2!
М. Дьякаби
Пас отдал
Н. Фекир
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Рафаэл
30'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Диас
Пас отдал
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
30
Александре Летеллье
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
10
Набиль Фекир
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
4-1-2-1-2
30
Летеллье
21
Эндрю
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
7
Сантамария
6
Мангани
10
Фульини
29
Тайт
27
Кривелли
9
Экамби
3-1-2-2
1
Лопеш
4
Дьякаби
6
Марсело
2
Рафаэл
29
Тусар
11
Траоре
10
Фекир
10
Депай
9
Диас
Остались в запасе
Анжер
Лион
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
9
Мизьян Маолида
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
1
Матье Мишель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
2
Лассана Кулибали
ЦП
19
Мехди Жан Тарат
ЦП
91
Жилль Суну
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Остались в запасе
9
Мизьян Маолида
ЛВ
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Анжер - Лион
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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