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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 01 октября 2017
Герта
01.10.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Бавария
51'
О. Дуда
56'
С. Калу
10'
М. Хуммельс
49'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бавария
72'
Желтая карточка
Й. Киммих
ГОЛ! 2:2!
С. Калу
Пас отдал
К. Рекик
56'
52'
Желтая карточка
К. Толиссо
ГОЛ! 1:2!
О. Дуда
Пас отдал
Г. Харагучи
51'
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Толиссо
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Герта
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
4-3-2-1
22
Ярстейн
21
Платтенхардт
4
Штарк
4
Рекик
8
Вайзер
16
Дарида
5
Скьельбред
78
Харагучи
8
Дуда
7
Леки
8
Калу
3-2-3-2
26
Ульрайх
5
Алаба
17
Боатенг
15
Хуммельс
88
Мартинес
6
Киммих
8
Толиссо
7
Рибери
10
Роббен
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Герта
Бавария
19
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
1
Томас Крафт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Герта - Бавария
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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