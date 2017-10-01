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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 01 октября 2017
Локомотив
01.10.2017, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
24'
М. Фернандеш
33'
Эдер
58'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
Замена
Д. Баринов
️️️️
Д. Тарасов
84'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
В. Игнатьев
82'
74'
Замена
Н. Обольский
️️️️
Ф. Бечирай
65'
Замена
А. Ташаев
️️️️
И. Темников
Желтая карточка
И. Денисов
62'
ГОЛ! 3:0!
А. Миранчук
Пас отдал
А. Миранчук
58'
Замена
В. Денисов
️️️️
М. Лысов
46'
ГОЛ! 2:0!
Эдер
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандеш
24'
15'
Замена
А. Зотов
️️️️
С. Соу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
23
Антон Соснин
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
14
Вандерсон
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гилерме
84
Лысов
39
Пейчинович
4
Кверквелия
20
Игнатьев
23
Тарасов
27
Денисов
99
Фернандеш
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
3-2-3-2
1
Шунин
34
Козлов
44
Шунич
8
Хольмен
11
Темников
32
Терехов
23
Соснин
27
Соу
23
Тиам
9
Бечирай
48
Луценко
84
Лысов
29
Денисов
29
Денисов
84
Лысов
20
Игнатьев
28
Ротенберг
28
Ротенберг
20
Игнатьев
23
Тарасов
6
Баринов
6
Баринов
23
Тарасов
27
Соу
21
Зотов
21
Зотов
27
Соу
11
Темников
88
Ташаев
88
Ташаев
11
Темников
9
Бечирай
9
Обольский
9
Обольский
9
Бечирай
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
57
Артем Галаджан
ЦФ
88
Иван Галанин
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
88
Иван Галанин
ЦП
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
18
Григорий Морозов
ЛЗ
6
Максим Кузьмин
АП
31
Игорь Лещук
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Локомотив - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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