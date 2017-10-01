Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Хоффенхайм
Фрайбург - Хоффенхайм: обзор матча 01 октября 2017
Фрайбург
01.10.2017, воскресенье, 14:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Хоффенхайм
15'
Ф. Нидерлехнер
18'
Д. Сеюнджу
90+2'
Ю. Шустер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Хоффенхайм
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ю. Шустер
83'
Желтая карточка
Д. Гайгер
Желтая карточка
Я. Хаберер
68'
33'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
28'
Желтая карточка
С. Вагнер
ГОЛ! 2:0!
Д. Сеюнджу
Пас отдал
Н. Хефлер
18'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Я. Хаберер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
3-1-3-2
1
Шволов
30
Гюнтер
2
Сеюнджу
15
Штенцель
27
Хефлер
19
Хаберер
8
Франтц
23
Шустер
7
Нидерлехнер
33
Терраццино
4-3-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
21
Хюбнер
6
Нордтвейт
10
Рупп
18
Гайгер
7
Цубер
27
Крамарич
2
Вагнер
Остались в запасе
Фрайбург
Хоффенхайм
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Фрайбург - Хоффенхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Фрайбург
Хоффенхайм
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+