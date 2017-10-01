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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Истанбул Башакшехир
Гезтепе - Истанбул Башакшехир: обзор матча 01 октября 2017
Гезтепе
01.10.2017, воскресенье, 19:30
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
90+4'
А. Яхович (П)
32'
А. Епуряну
36'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Истанбул Башакшехир
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Яхович
90'
+4
36'
ГОЛ! 0:2!
Э. Адебайор
Пас отдал
Г. Клиши
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Епуряну
Пас отдал
Т. Торун
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
55
Сабри Сариоглу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
4
Райко Ротман
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Гезтепе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
2-3-1
34
Бету
3
Траоре
55
Сариоглу
5
Скарионе
4
Ротман
21
Шахин
18
Яхович
3-2-1-1-2
1
Бабакан
3
Да Кошта
24
Епуряну
3
Клиши
21
Текдемир
80
Кайсара
11
Элиа
8
Торун
9
Эрдинг
25
Адебайор
Остались в запасе
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
10
Эдин Вишча
ПВ
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
55
Доганай Килидж
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Остались в запасе
10
Эдин Вишча
ПВ
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
9
Мехмет Батдал
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Гезтепе - Истанбул Башакшехир
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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