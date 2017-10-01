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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Ливерпуль
Ньюкасл - Ливерпуль: обзор матча 01 октября 2017
Ньюкасл
01.10.2017, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
36'
Хоселу
29'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Ливерпуль
58'
Желтая карточка
Д. Гомес
Желтая карточка
А. Перес
55'
ГОЛ! 1:1!
Хоселу
Пас отдал
Д. Шелви
36'
29'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Коутиньо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Эллиот
2
Йедлин
24
Ласселлс
26
Кларк
30
Ритчи
22
Манкильо
26
Шелви
6
Мерино
30
Атсу
13
Хоселу
22
Перес
4-2-3-1
22
Миньоле
32
Матип
6
Ловрен
2
Гомес
5
Морено
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Салах
11
Коутиньо
10
Мане
15
Старридж
Остались в запасе
Ньюкасл
Ливерпуль
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
18
Хесус Гамес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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