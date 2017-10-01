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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Верона
Торино - Верона: обзор матча 01 октября 2017
Торино
01.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 2
Завершен
Верона
31'
Я. Фальке
44'
М. Ньянг
89'
А. Черчи
90+2'
Д. Паццини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Верона
90'
+5
Желтая карточка
М. Валоти
Желтая карточка
Т. Ринкон
90'
+4
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Паццини
89'
ГОЛ! 2:1!
А. Черчи
Пас отдал
М. Кен
51'
Желтая карточка
М. Кен
ГОЛ! 2:0!
М. Ньянг
Пас отдал
А. Льяич
44'
ГОЛ! 1:0!
Я. Фальке
Пас отдал
К. Ансальди
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Кристиан Молинаро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
22
Адем Льяич
АП
44
Яго Фальке
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Верона
12
Николас
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-2-2-2
46
Сиригу
63
Н'Кулу
3
Молинаро
29
Де Сильвестри
16
Вальдифиори
8
Ринкон
22
Льяич
44
Фальке
11
Белотти
99
Ньянг
2-2-4
12
Николас
25
Феррари
4
Касерес
11
Бесса
49
Ромуло
7
Черчи
9
Кен
93
Фарес
10
Верде
Остались в запасе
Торино
Верона
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
11
Самуэль Густафсон
ЦП
9
Мануэль Де Лука
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
10
Марсель Бюхель
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Торино - Верона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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