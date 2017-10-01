Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Локерен
Зюлте-Варегем - Локерен: обзор матча 01 октября 2017
Зюлте-Варегем
01.10.2017, воскресенье, 21:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Локерен
63'
П. Олаинка
8'
Т. де Суттер
47'
Т. де Суттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зюлте-Варегем - Локерен
Желтая карточка
А. Кордаро
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
П. Олаинка
Пас отдал
И. Шапоньич
63'
47'
ГОЛ! 0:2!
Т. де Суттер
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. де Суттер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Никола Леали
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
10
Онур Кайя
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Локерен
13
Давино Верхульст
ВР
5
Мият Марич
ЦЗ
7
Киллиан Овермейре
ЦП
22
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
21
Марко Мирич
ЦФ
19
Том де Суттер
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Локерен
29
Льюис Эно
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Леали
2
Де Фаув
3
Хамалайнен
13
Хейлен
4
Дерейк
8
Думбия
10
Кайя
14
де Паув
43
Копман
99
Олаинка
9
Исека
1-2-2
13
Верхульст
5
Марич
7
Овермейре
22
Скуласон
19
де Суттер
21
Мирич
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Локерен
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
29
Льюис Эно
ЦФ
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
69
Луи Бостин
ВР
3
Марвин Бодри
ЦЗ
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Гертьян Де Метс
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
29
Льюис Эно
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Главный тренер
Рунар Кристинссон
Статистика матча Зюлте-Варегем - Локерен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Локерен
3 : 1
17.03.2019
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Генк
1 : 0
10.03.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Локерен
1 : 2
03.03.2019
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
23.02.2019
Локерен
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Стандард
3 : 1
15.02.2019
Локерен
Информация о матче
Стадион:
Регенбоогстадион
Новости команд
Все
Зюлте-Варегем
Локерен
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
Бельгийский клуб отказался отпускать в «Краснодар» нигерийского опорника
2024.07.12 13:34
«Краснодар» может купить нигерийского опорника за 3,5 миллиона евро
2024.07.06 19:02
2
«Рубин» год назад отказался отдавать Игнатьева в аренду в «Зюлте-Варегем» с выкупом за 3-4 миллиона
2022.08.29 16:21
3
«Урал» не смог договориться о трансфере Игнатьева. Он был готов пойти на понижение зарплаты
2021.09.21 09:28
4
Агент Игнатьева: «От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть»
2021.08.19 10:22
5
Наингголан оценил опыт пребывания в тюрьме
2025.02.11 09:57
Наингголан арестован за контрабанду наркотиков
2025.01.27 15:41
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+