Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Брайтон
Арсенал - Брайтон: обзор матча 01 октября 2017
Арсенал
01.10.2017, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Брайтон
16'
Н. Монреаль
56'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Брайтон
ГОЛ! 2:0!
А. Ивоби
Пас отдал
А. Санчес
56'
39'
Желтая карточка
Ш. Даффи
17'
Желтая карточка
П. Гросс
ГОЛ! 1:0!
Н. Монреаль
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Бруно
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
37
Исайя Браун
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Чех
6
Холдинг
13
Мустафи
18
Монреаль
23
Колашинац
34
Джака
2
Бельерин
21
Рэмзи
17
Ивоби
91
Ляказетт
4
Санчес
4-3-2-1
13
Райан
5
Данк
25
Даффи
2
Бруно
13
Бонг
16
Стивенс
13
Гросс
24
Проппер
7
Мач
21
Искьердо
37
Браун
Остались в запасе
Арсенал
Брайтон
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Тим Крул
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Арсенал - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Арсенал
Брайтон
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
Вчера, 13:26
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
Вчера, 14:57
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+