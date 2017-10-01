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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Сассуоло
Лацио - Сассуоло: обзор матча 01 октября 2017
Лацио
01.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
6 : 1
Завершен
Сассуоло
45+1'
Л. Альберто
56'
С. де Врей
57'
Л. Альберто
64'
М. Пароло
70'
М. Пароло
81'
Ч. Иммобиле (П)
27'
Д. Берарди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Сассуоло
ГОЛ с пенальти! 6:1!
Ч. Иммобиле
81'
ГОЛ! 5:1!
М. Пароло
70'
ГОЛ! 4:1!
М. Пароло
64'
ГОЛ! 3:1!
Л. Альберто
57'
ГОЛ! 2:1!
С. де Врей
Пас отдал
Л. Альберто
56'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
53'
ГОЛ! 1:1!
Л. Альберто
45'
+1
45'
Желтая карточка
С. Сенси
32'
Желтая карточка
К. Адьяпонг
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Берарди
Желтая карточка
С. де Врей
26'
24'
Желтая карточка
Д. Берарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-4-1-1
1
Стракоша
4
Патрик
6
де Врей
26
Раду
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
20
Милинкович-Савич
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
3-2-3-1-1
47
Консильи
15
Ачерби
17
Адьяпонг
28
Каннаваро
14
Лирола
5
Летшерт
8
Сенси
6
Миссироли
32
Дункан
94
Берарди
21
Матри
Остались в запасе
Лацио
Сассуоло
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
25
Иван Варгич
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Маурисио
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
70
Леонардо Марсон
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Лацио - Сассуоло
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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