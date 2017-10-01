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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 01 октября 2017
Милан
01.10.2017, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 2
Завершен
Рома
72'
Э. Джеко
77'
А. Флоренци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
Вторая желтая
Х. Чалханоглу
80'
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Флоренци
72'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
Л. Билья
62'
51'
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4-3-3
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
19
Бонуччи
37
Мусаккио
20
Чалханоглу
19
Кессье
6
Билья
9
Калинич
19
Силва
16
Борини
4-4-1-1
1
Алиссон
24
Флоренци
17
Фасио
44
Манолас
11
Коларов
8
Строотман
16
Де Росси
33
Перес
44
Наингголан
92
Эль-Шаарави
10
Джеко
Остались в запасе
Милан
Рома
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Милан - Рома
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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