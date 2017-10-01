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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - РБ Лейпциг
Кельн - РБ Лейпциг: обзор матча 01 октября 2017
Кельн
01.10.2017, воскресенье, 19:00
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 2
Завершен
РБ Лейпциг
82'
Ю. Осако
30'
Л. Клостерманн
80'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - РБ Лейпциг
ГОЛ! 1:2!
Ю. Осако
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
М. Забитцер
34'
Желтая карточка
Д. Демме
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Клостерманн
Пас отдал
М. Забитцер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
5
Салих Озкан
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-3-1-2
1
Хорн
4
Соренсен
3
Хайнц
34
Рауш
24
Клюнтер
5
Озкан
33
Леманн
18
Йойич
32
Биттенкурт
10
Осако
9
Кордоба
3-3-2-1
25
Гулачи
2
Упамекано
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
6
Демме
31
Илсанкер
20
Забитцер
77
Брума
10
Форсберг
15
Поульсен
Остались в запасе
Кельн
РБ Лейпциг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
38
Яннес Хорн
ЛЗ
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Кельн - РБ Лейпциг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
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