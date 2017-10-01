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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 01 октября 2017
Наполи
01.10.2017, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
4'
М. Гамшик
40'
Д. Мертенс (П)
47'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
ГОЛ! 3:0!
К. Кулибали
Пас отдал
Жоржиньо
47'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Мертенс
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Д. Мертенс
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
22
Алессио Краньо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Наполи
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Кальяри
36
Лука Кроста
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
17
Гамшик
25
Аллан
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
10
Мертенс
2-4-3
22
Краньо
3
Андреолли
19
Капуано
19
Падоин
17
Ионицэ
8
Чигарини
23
Барелла
9
Жоао Педро
25
Сау
30
Паволетти
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
18
Леандриньо
ЦФ
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
36
Лука Кроста
ВР
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Никколо Джианнетти
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Наполи - Кальяри
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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