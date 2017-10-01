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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Беневенто - Интер
Беневенто - Интер: обзор матча 01 октября 2017
Беневенто
01.10.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Интер
19'
М. Брозович
22'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беневенто - Интер
74'
Желтая карточка
М. Весино
68'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
К. Ломбарди
64'
Желтая карточка
Б. Николас Виола
43'
31'
Желтая карточка
Б. Валеро
22'
ГОЛ! 0:2!
М. Брозович
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Брозович
Пас отдал
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беневенто
27
Вид Белец
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Кристиано Ломбарди
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Ледиан Мемушай
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Беневенто
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
3-4-1-1
27
Белец
21
Коста
3
Летизия
6
Джимсити
10
Виола
32
Катальди
20
Мемушай
25
Ломбарди
77
Д'Алессандро
9
Иеммелло
4-1-3-1-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Миранда
14
Шкриньяр
5
Нагатомо
77
Брозович
87
Кандрева
6
Валеро
15
Весино
14
Перишич
9
Икарди
Остались в запасе
Беневенто
Интер
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Джанлука Ди Кьяра
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
9
Массимо Кода
ЦФ
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Казерта
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Беневенто - Интер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Беневенто
1 : 1
07.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Беневенто
1 : 1
27.10.2026
Катанцаро
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Беневенто
2 : 2
17.10.2026
Виченца
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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