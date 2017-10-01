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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Лас-Пальмас
Барселона - Лас-Пальмас: обзор матча 01 октября 2017
Барселона
01.10.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
3 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
49'
С. Бускетс
70'
Л. Месси
77'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Лас-Пальмас
ГОЛ! 3:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
77'
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Суарес
70'
59'
Желтая карточка
Х. Наварро
Желтая карточка
Л. Суарес
51'
ГОЛ! 1:0!
С. Бускетс
Пас отдал
Л. Месси
49'
Желтая карточка
Ж. Альба
45'
+1
Желтая карточка
С. Бускетс
45'
Желтая карточка
Ж. Пике
35'
Желтая карточка
Паулиньо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Лас-Пальмас
1
Леандро Чичисола
ВР
88
Мичел
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Борха Эррера
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Эрнан
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
4-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
18
Альба
14
Маскерано
22
Видаль
6
Роберто
18
Паулиньо
5
Бускетс
4
Суарес
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-2
1
Чичисола
23
Наварро
3
Лемос
15
Эррера
88
Мичел
14
Эрнан
20
Аквилани
6
Таннан
10
Виера
9
Кальери
24
Тана
Остались в запасе
Барселона
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Барселона - Лас-Пальмас
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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