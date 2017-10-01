Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Сиэтл
Филадельфия Юнион - Сиэтл: обзор матча 01 октября 2017
Филадельфия Юнион
01.10.2017, воскресенье, 20:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Сиэтл
88'
Р. Алберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Сиэтл
ГОЛ! 1:0!
Р. Алберг
88'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
33
Фабиньо
ЦЗ
16
Ричи Маркес
ЦЗ
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
12
Уилл Брюин
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Филадельфия Юнион
77
Джон МакКартни
ВР
6
Роланд Алберг
ЦП
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
3-2-1
18
Блэйк
33
Фабиньо
16
Маркес
28
Гэддис
6
Медуньянин
11
Бедойя
9
Сапонг
1-2-1
24
Фрай
18
Лирдам
7
Рольдан
14
Лодейро
12
Брюин
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Сиэтл
77
Джон МакКартни
ВР
6
Роланд Алберг
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
6
Роланд Алберг
ЦП
Остались в запасе
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
13
Ламар Нигл
ЦФ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Филадельфия Юнион - Сиэтл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Субару Парк
Новости команд
Все
Филадельфия Юнион
Сиэтл
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+