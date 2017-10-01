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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фейеноорд
АЗ Алкмаар - Фейеноорд: обзор матча 01 октября 2017
АЗ Алкмаар
01.10.2017, воскресенье, 13:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
0 : 4
Завершен
Фейеноорд
11'
С. Бергейс
17'
С. Ларссон
41'
С. Бергейс
57'
Т. Вилена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Фейеноорд
57'
ГОЛ! 0:4!
Т. Вилена
Пас отдал
С. Бергейс
41'
ГОЛ! 0:3!
С. Бергейс
17'
ГОЛ! 0:2!
С. Ларссон
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
С. Ларссон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Фейеноорд
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
1-1-3-2-1
40
Бизот
3
ван Эйден
8
ван Овереем
22
Свенссон
5
Вейинович
20
Сентьенс
20
Тил
11
Джаханбакш
9
Вегхорст
2-2-4-1-1
25
Джонс
6
Сент-Джуст
70
Хапс
13
Тапиа
21
Торнстра
23
Бергейс
52
Вилена
4
Амрабат
20
Эль-Ахмади
14
Бутьюс
8
Ларссон
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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